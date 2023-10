Tommaso Pappagallo nuovo coordinatore di Sud al Centro Giovinazzo

Pubblichiamo di seguito una nota del gruppo«Il Gruppo politico di Sud al Centro di Giovinazzo, dopo un anno di attività amministrativa, ha ritenuto necessario riprendere il dialogo con la città, con i simpatizzanti e gli appassionati di politica.A seguito di diversi incontri interni al gruppo, si è deciso di costituire un nuovo direttivo che contribuisca a dare slancio e visibilità all'azione politica sul territorio.Da questi incontri, con l'avallo del Segretario provinciale Antonio Bacellieri e del Presidente del gruppo, avv. Gianlucio Smaldone, è stato individuato come coordinatore politico locale il Tommaso Pappagallo che ha accettato l'incarico.Il nuovo coordinatore, insieme all'assessore Arbore e con i consiglieri Noviello e Sciancalepore, hanno individuato gli altri componenti del Consiglio Direttivo così composto: Michele Mezzina, vice coordinatore cittadino, Teresa Maldarella, Segretaria, Carla Giuliani, Francesco Lazzaro, Antonio Leoane e Giuseppe Tiritiello, quali consiglieri.Sarà cura del nuovo Direttivo dare nuova energia al programma politico di Sud al Centro di Giovinazzo e all'amministrazione comunale.L'assessore Alfonso Arbore e i consiglieri comunali Franco Noviello e Angelo Sciancalepore esprimono soddisfazione per il rafforzamento del Gruppo di Sud al Centro e per la nomina a coordinatore cittadino di Tommaso Pappagallo e augurano a tutti loro un buon lavoro a favore della comunità di Giovinazzo.».