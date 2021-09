«Onore a leinel giorno in cui lei e sua moglie avete dato l'ultimo pezzo di voi a questa nazione. Il pezzo più grande, ovvero la vostra vita».Così, sindaco di Giovinazzo, ha ricordato, ucciso a Palermo in quella che viene ricordata come la strage di via Carini. In quell'agguato mafioso perirono anche sua moglie,, e l'agente di scortaEra il 3 settembre 1982 ed a 39 anni di distanza la memoria del Prefetto, che scardinò con la sua azione solerte ed un enorme senso dello Stato settori di complicità alla rete mafiosa che strangolava il capoluogo siciliano, non può farsi più sbiadita.«Trucidati - ha evidenziato Depalma - perché abbandonati dallo Stato, che vi ha mandato a morire, in uno scontro impari. Soli e quasi disarmati, contro un esercito di criminali, che nel loro territorio la facevano da padrone. Questo è quanto accaduto, descritto dalla storia e dai processi.Per fortuna della nostra nazione - è l'osservazione del sindaco giovinazzese -, da allora, tante cose sono cambiate e oltre alla lotta con le armi, in Italia è sempre più cresciuta quella vera cultura dell'antimafia che cammina non tanto su leggi e carte bollate, ma su gambe coraggiose di giovani e associazioni come Libera, Avviso Pubblico e tante altre realtà che sono vera testimonianza e impegno costante per far diventare sempre più copiosi i frutti della legalità, per i quali i tanti Dalla Chiesa, hanno piantato semi indistruttibili.E onore a chi - ha concluso ricordando colui il quale è diventato suo amico -, come, non si stanca di continuare ad onorare oggi e sempre uomini come il suo Generale, attraverso comportamenti integerrimi di leali e veri servitori dello Stato».