Tiglio caduto in viale De Gaetano, Sollecito: «Controlleremo tutti gli alberi»

Se fosse caduto su un pedone, le conseguenze sarebbero state gravi. Si è sfiorata la tragedia, ieri, in città dove, a causa del maltempo ma anche per una probabile scarsa manutenzione del verde, ha ceduto di netto, riversandosi sulledi viale de Gaetano. Paura, ma nessun ferito.Se l'albero fosse caduto mentre c'era qualcuno nelle vicinanze, sarebbe stata una tragedia. Il tronco, infatti, s'è accasciato sul marciapiede di via Marconi, mentre i rami sono caduti sulla strada. Proprio dove ci sono le strisce pedonali. Una disgrazia sfiorata. Sul posto, con la, sono giunti iche per ripristinare la viabilità e per mettere in sicurezza la strada hanno segato l'albero, un tiglio, che mostravaSi tratterà adesso di capire se tutti gli alberi di via Marconi - quello di ieri è il terzo caso simile in poco tempo, sempre nella stessa zona - avrebbero dovuto essere rimossi già da tempo e sostituiti con un'altra specie di albero. «Procederemo ade dell'area attorno alla stazione, dove già in passato siamo intervenuti più volte», ha giurato il sindacoannunciando, dunque, una serie di verifiche sulle alberature presenti in zona.«Mi pare evidente - ha detto ancora il primo cittadino - che in alcuni casi la sostituzione consia un intervento necessario, sebbene doloroso. Non possiamo certo fare affidamento al caso, se una tragedia si sfiora - ha concluso Sollecito - ci si impegna al massimo per limitare e azzerare i suoi pericoli».