On line il bando per le nomine del CdA e del Collegio Sindacale per la Farmacia Comunale

Termine per le domande fissato per il 3 agosto

È consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , il bando pubblico per la nomina di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale dellain via Tenente Devenuto.I criteri di partecipazione e di valutazione delle domande sono consultabili nel band. I moduli possono essere scaricati direttamente dal sito. La scadenza dei termini è fissata per ilLe domande possono essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo, al primo piano di Palazzo di Città, tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC).