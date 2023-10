"Tesori d'arte sacra" a Giovinazzo, è ancora pioggia di consensi (LE FOTO)

9 foto Tesori d'arte Sacra - 14 ottobre 2023

Primo appuntamento di ottobre con, l'iniziativa voluta dalla Fondazione Museo Diocesano, patrocinata dal Comune di Giovinazzo, che intende destagionalizzare l'offerta culturale aprendo al pubblico le chiesette confraternali del centro storico di Giovinazzo.Sabato 14 ottobre apertura straordinaria serale, grazie alla collaborazione delle confraternite, della Collegiata dello Spirito Santo e della Chiesa di Santa Maria degli Angeli nelle omonime vie, nonché della Chiesa di Sant'Andrea in via Cattedrale.Aperture che hanno portato a Giovinazzoprovenienti da tutto il Barese. Un successo che ancora una volta evidenzia la fame di cultura, arte e storia che c'è in una fetta consistente della popolazione, che anche nei mesi autunnali cerca nei fine settimana mete nuove da conoscere.Una iniziativa che sarà ripetuta ancora domenica 29 ottobre, sabato 11 e domenica 26 novembre, sabato 9 e domenica 24 dicembre con esperienze di visite integrate al centro storico ed al Museo Diocesano di Molfetta, altro scrigno che custodisce una parte importante del patrimonio giovinazzese.