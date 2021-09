2 foto Tentano di rubare un gommone dal porto. Fermati dai Carabinieri

Hanno tentato di rubaredel valore didal porto di Giovinazzo, ma giunti a Bari sono stati sorpresi daiche li hanno fermati mentre cercavano di tirare fuori dall'acqua il natante: i militari hanno così denunciato a piede libero per il reato di ricettazioneI due uomini, entrambi con numerosi precedenti di polizia, sono stati sorpresi dagli uomini delnel porticciolo di San Girolamo, a nord del capoluogo, mentre tentavano di caricare su un rimorchio l'imbarcazione rubata qualche ora prima nel porto di Giovinazzo. Il proprietario del natante, dopo aver ricevuto l'alert di furto dal sistema di allarme satellitare dell'imbarcazione, attraverso il numeroha avvertito i, che si sono prontamente portati al porto.I militari, in servizio al, hanno sorpreso alcuni uomini che stavano tentando di tirare fuori dall'acqua il natante, avvalendosi anche dell'ausilio di un trattore chiesto in prestito all'ignaro operaio del vicino rimessaggio. Sull'imbarcazione sono stati rinvenuticon disco in ferro utilizzato per tranciare la catena con cui il natante era legato alla banchina,a taglio usato per l'accensione del mezzo eTutto il materiale rinvenuto - gli arnesi da scasso e la tanica di benzina - è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell', mentre i due soggetti,, entrambi già noti, sono stati deferiti in stato di libertà alla. Dovranno rispondere del reato di ricettazione.