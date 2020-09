Temperature in picchiata su Giovinazzo

Intensi e brevi temporali hanno interessato il nord barese nella giornata di venerdì 25 settembre, non senza lasciare qualche danno in diverse località.In questo sabato il clima diverrà su Giovinazzo decisamente autunnale, con un calo delle temperature piuttosto repentino, anche di 10 gradi.Una ventilazione sud-occidentale porterà nuvole e probabili nuove precipitazioni al mattino, con la colonnina di mercurio che indicherà come massime i, rispetto ai 32° del venerdì. Mare molto mosso.Serata con umidità alcielo stellato e minime notturne sui 14°, decisamente in linea con la stagione.Domenica caratterizzata da correnti meridionali e possibili abbondanti piogge nella seconda parte della giornata, con minime in ulteriore calo sino a