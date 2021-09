Tanta pioggia su Giovinazzo: il VIDEO dell'acqua che arriva impetuosa in cala Porto

Social Video 1 minuto Piogge battenti, l'acqua invade Ponente e cala Porto

Una nuova breve ma intensa ondata di maltempo ha colpito il Nord Barese e la costa adriatica pugliese nelle scorse ore.Susin dalla nottata e poi per tutte le prime ore della mattina di mercoledì 1° settembre, si è rovesciata una consistente quantità di pioggia, che ha allagato campi ed alcune zone dell'agro, da dove poi è giunta una massa d'acqua di notevole portata fino al centro urbano.Come si vede nel video che pubblichiamo, l'acqua mista a fango è arrivata, riversandosi nel mare.Nelle prossime ore il vento di maestrale, che soffierà con moderata intensità, contribuirà non poco a spazzare via i residui cumuli nuvolosi che ancora si vedono all'orizzonte lasciando spazi ad ampissime schiarite ed al cielo sereno. Le massime subiranno tuttavia una contrazione, rimanendo sui 26°. Mare mosso.Da sabato a martedì 7 settembre attesa su Giovinazzo unacon le temperature che, secondo gli esperti, scenderanno ulteriormente.