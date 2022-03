Tamponamento sulla 16 bis: principio d’incendio su un'auto

Tamponamento due auto, unaed una, nella serata di ieri, attorno alle ore 21.30, lungo la strada statale 16 bis, in direzione Foggia. In seguito all'urto la vettura che ha causato il sinistro - avvenuto poco prima dello svincolo per Bitonto - si è parzialmente incendiata nella sola parte anteriore.Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del(le ambulanze sono arrivate da Giovinazzo e da Bitonto), idelladellaper i rilievi di legge e la viabilità oltre ai, giunti dai, per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro: la, dopo l'urto, ha impattato violentemente, sulla destra, contro il guardrail.I rispettivi conducenti, dopo le prime cure dei sanitari delgiunti sul posto, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale: entrambi sono rimasti lievemente feriti. Inevitabili i rallentamenti al traffico, con code di un paio di chilometri, per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.