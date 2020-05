Sui telai della comunicazione. Fare giornalismo oggi: se ne discute al Festival della Comunicazione

Tra informazione e infodemia da social, il ruolo del giornalismo è chiamato a ripensarsi. In particolare, l'informazione della carta stampata affronta sfide importanti per riuscire ad entrare nella vita dei singoli e delle comunità. In un mondo di citizen journalist, di notizie false o notizie di parte, di calo delle vendite e limiti pubblicitari, la risposta ai problemi dei giornali è una sola: il giornalismo di qualità e di prossimità.Ne parleremo durante l'undicesimo appuntamento delorganizzato dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con le Paoline e i Paolini:Questa sera, venerdì 22 maggio ore 19,30 su www.diocesimolfetta.it e canali Facebook e Youtube @diocesimolfetta in diretta streaming.Reading dal messaggio del Papa a cura di(Teatro dei Cipis)Saluti di, VescovoAssessora alla Cultura del Comune di Molfetta, direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno"Capo Redattore del Desk Centrale di Avvenire, direttore di "Famiglia Cristiana"Modera, delegato per le Comunicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese, vicepresidente della FISC (Federazione Settimanali Cattolici).L'incontro è particolarmente rivolti agli Operatori della Comunicazione.Sarà possibile interloquire con gli Ospiti attraverso i commenti sui social Facebook e Youtube (@diocesimolfetta).«Spesso sui telai della comunicazione, anziché racconti costruttivi, che sono un collante dei legami sociali e del tessuto culturale,si producono storie distruttive e provocatorie, che logorano e spezzano i fili fragili della convivenza. Mettendo insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi banali e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si tesse la storia umana, ma si spoglia l'uomo di dignità» (dal messaggio del Papa per la 54ª giornata delle Comunicazioni che si celebra domenica 24 maggio).