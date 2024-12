Domenica 1°dicembre, nel primo giorno di Avvento, periodo che si concluderà poi il 24 dicembre, e che precede l'arrivo della tanto attesa Festa del Natale, si è svolto un concerto di canzoni mariane all'interno della Parrocchia di Maria SS. Immacolata.L'evento, al quale ha partecipato un numeroso pubblico che ha gremito la chiesa, ha visto protagonisti i cori parrocchiali della nostra città impegnati in un raffinato e armonioso programma di canzoni dedicate a Maria in prossimità dei festeggiamenti dell'Immacolata Concezione, festività liturgica per la quale è in corso la novena.Tantissimi gli appassionati e i fedeli che hanno seguito il concerto ricco di canzoni pregne di fede, di sacralità e di preghiera emozionalmente espresse sotto forma di canto. Nel nutrito programma, tra i tanti canti eseguiti: "Dell'aurora tu sorgi più bella", "Sotto il tuo manto", "Inondami di cielo Maria", "Immacolata vergine e bella", "Ave Maria" dei Gen Rosso, "Vergine dell'annuncio", "Oh Maria Immacolata" e il dolcissimo canto comunitario dal titolo "Madonna Nera". Il gradimento di tutti i canti in programma è stato tangibile: gli applausi del pubblico ne hanno suggellato la bellezza.A dirigere i cori maestri dotati di talento come, del resto tutti i coristi. Il coro della Cattedrale è stato diretto daper la parrocchia S. Domenico alla direzione del coro c'è stata; la corale parrocchiale di S. Agostino è stata diretta da; il coro della Fraternità Francescana è stato diretto daha diretto il coro della parrocchia San Giuseppe, mentre la corale della parrocchia Immacolata è stata guidata daSi è trattato di un momento di festa per la comunità cattolica cittadina che ha ascoltato bella musica, inno alla Madonna e a Dio, melodie, molto amate dal grande pubblico, di particolare bellezza hanno raccontato la figura di Maria che ci deve portare a riflettere e a prepararci in maniera più consapevole sul mistero racchiuso nel Santo Natale.Una lunga e accorata preghiera in musica, questo ha rappresentato l'evento; la gioia nel canto corale che ha strizzato l'occhio all' atmosfera che si respira nella giornata della gioventù, il canto che ha inneggiato alla fraternità e alla pace tra i popoli del mondo. Su tutto c'è la mano di Maria, madre della fede e della speranza, Madre della Chiesa che intercede per noi con il suo immenso amore e ci guida quotidianamente nel nostro cammino di vita e di fede.