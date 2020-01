«Su Giovinazzo è sempre attivo il gruppo legato al clan Di Cosola»

. Lo certifica lache nella relazione riferita al primo semestre del 2019 parla anche delAlzando lo sguardo all'area metropolitana di Bari, i detective dell'nella loro consueta analisi sul punto, scrivono: «Lo scenario delle dinamiche criminali nella provincia barese - si legge a pagina 246 e 247 - rappresenta l'immagine speculare di quello metropolitano, caratterizzandosi per lo stesso dinamismo e le stesse rivalità fra gruppi mafiosi contrapposti, talvolta anche in grado di convivere pacificamente in nome di affari comuni».«L'indagine- è scritto a pagina 247 - aveva fotografato il suddetto panorama delinquenziale, confermando l'estensione e il radicamento "a macchia di leopardo" dei sodalizi cittadini nel territorio provinciale. In tale contesto le realtà mafiose provinciali rappresentano una sorta di "satelliti" che, seppur dotati di una autonomia, orbitano attorno ai "pianeti" criminali cittadini (ie i), essendone una loro diretta proiezione».Proprio a, ad esempio, è presente il«attivo nel borgo antico di Bari che risulta dedito principalmente al traffico di stupefacenti, all'usura, alle estorsioni e alla gestione del gioco d'azzardo». Tuttavia «nel nord barese la presenza di gruppi riconducibili aie ainon esclude il radicamento in loco di altre strutture, facendo riferimento a Giovinazzo, «dove - è scritto a pagina 247 -».L'Antimafia, a pagina 244, parla proprio del: «Considerato uno dei più radicati, il clan (facente parte della "comparanza" con iper formare un fronte unico contro il) ha subito una serie di interventi repressivi. Significativi i risultati delle inchieste, che hanno fornito uno spaccato degli interessi criminali del clan, capace di far valere la propria forza con l'uso delle armi».Ed ancora: «Al pari delle altre mafie, la criminalità organizzata pugliese, per accrescere il proprio potere sul territorio presta particolare attenzione ai rapporti con il tessuto politico, utilizzando le tornate elettorali nonché il voto di scambio come strumenti di infiltrazione e condizionamento delle amministrazioni territoriali. Un'ipotesi che ha trovato ulteriore riscontro con la sentenza emessa nell'ambito».Sempre elevata, in terra di Bari, «l'incidenza dei reati contro il patrimonio, rapine e furti con "spaccata" - si legge ancora a pagina 250 - spesso caratterizzati dalla particolare aggressività degli autori. Nel semestre in esame numerosi sono stati, inoltre, gli episodi diche, per la loro sistematicità ed efferatezza, si ritengono connessi a strategie estorsive tipiche della criminalità organizzata».«Altrettanto frequenti - conclude a pagina 251 - sono gli episodi dei furti di rame. A conferma delle potenzialità offensive della criminalità presente nella provincia di Bari si rilevano i sequestri di armi, nonché».