Studenti laureatisi durante il lockdown: sabato la premiazione nell'Aula consiliare

L'iniziativa "Smart Graduation Day" in continuità con quella dell'ANCI e della Regione Puglia

Sabato, 12 settembre, alle ore 11.30, nell'Aula consiliare del Comune di Giovinazzo, si svolgerà la cerimonia delloiniziativa curata daper premiare gli studenti che si sono laureati nel periodo di confinamento dovuto al rischio epidemiologico da Covid-19.Ogni studente riceverà dal sindaco,, una pergamena ed un albero donato dalla Regione Puglia che sarà piantumato a Giovinazzo con targa personalizzata.Un dono simbolico quale auspicio a crescere mantenendo salde le radici in questo territorio. Ogni studente potrà essere accompagnato in Sala consiliare da due persone (familiari o amici) in ragione dell'esigenza di contenere il numero delle persone presenti.