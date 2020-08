I laureati giovinazzesi durante il lockdown premiati in una cerimonia pubblica

Anni di sacrifici passati sui libri, per formarsi e per raggiungere l'agognata laurea. Sono stati tanti i ragazzi pugliesi che, durante la quarantena forzata dei mesi primaverili per via del Covid-19, hanno dovuto rinunciare alla seduta con i professori nelle aule magne dei nostri atenei e che hanno anche dovuto festeggiare solo con i parenti più stretti in casa.Per questo ilha aderito anch'esso all'iniziativa promossa daper organizzare una cerimonia di premiazione dedicata agli studenti che si sono laureati per via telematica durante il periodo di confinamento forzato.E quindi l'Ente di piazza Vittorio Emanuele II ha deciso di raccogliere le adesioni degli studenti che vorranno partecipare a questo bellissimo momento collettivo, che in qualche modo potrà ripagarli della mancata celebrazione dell'agognato traguardo raggiunto. Per farlo, potranno scrivere all'indirizzo mail sindaco@comune.giovinazzo.ba.it entro e non oltre il 31 agosto prossimo, specificando titolo di laurea conseguita, data in cui si sono laureati e presso quale ateneo.I dati così forniti verranno quindi raccolti dall'Amministrazione comunale che provvederà a fornirli a Regione ed ANCI per una cerimonia (denominata con un anglicismoi cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.