Stasera la tavola rotonda diocesana sul giornalismo di prossimità

Questa sera, giovedì 6 maggio, alle ore 19.00, si svolgerà la tavola rotonda dal temaquinto appuntamento delche si sta svolgendo in streaming sui canali della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in collaborazione con la famiglia paolina e la diocesi di Rieti.La tavola rotonda ha il suo centro nel primo paragrafo del messaggio di Papa Francesco per la 55ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: 1. Consumare le suole delle scarpe «Pensiamo al grande tema dell'informazione. Voci attente lamentano da tempo il rischio di un appiattimento in "giornali fotocopia" o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell'inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una informazione preconfezionata, "di palazzo", autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla base della società. La crisi dell'editoria rischia di portare a un'informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più "consumare le suole delle scarpe", senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. Se non ci apriamo all'incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero».Il tema sarà affrontato, durante la serata, da:padre comboniano e giornalista;giornalista vaticanista Tg3 e Presidente UCSI;giornalista inviato di TV2000;, direttore di «Scarp de' tenis», modererà l'incontro, giornalista di TV2000, concluderàvescovo diocesano.L'appuntamento è particolarmente rivolto ai protagonisti della comunicazione, in primo luogo ai Giornalisti e agli Operatori della Comunicazione, agli Educatori e Animatori della cultura e della comunicazione parrocchiali chiamati ogni giorno alla responsabilità di comunicare in maniera autentica e sincera.L'incontro potrà essere seguito su www.diocesimolfetta.it e sui canali Facebook e YouTube della diocesi.Qui il link diretto https://youtu.be/WxLKFlmoiGo