Piazza Vittorio Emanuele II canta con Anna Tatangelo

Erano in migliaia ieri sera, 5 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II per applaudire, tra le voci più note del panorama pop italiano.E la cantante sorana non ha deluso le aspettative, ciliegina su una torta ben allestita dal Cuban Club Bari, nella seconda serata diil format ideato dalla famiglia Illuzzi che unisce il ballo e la danza sportiva con altre forme artistiche. Seconda serata ben condotta dal divertentee che ha visto nell'esibizione del talentuosouno dei momenti più attesi del pre-concerto.La tappa giovinazzese del tour 2023 diè stata realmente e splendidamente popolar-nazionale, con tantissima gente, tra cui molte famiglie, giunta da tutto il Barese, accorsa per ascoltare l'ex ragazza prodigio, oggi nel pieno della maturità.Piazza stregata da pezzi che hanno segnato la carriera della cantante laziale, quali "Un nuovo bacio", l'intramontabile "Ragazza di periferia" ed "Essere una donna", cantata a squarciagola dal pubblico femminile.E lei si è mostrata sempre empatica, sempre connessa con la "sua" gente, capace di tuffarsi tra il pubblico e di raccogliere un meritato abbraccio. Può dividere su tanti temi, non sull'appeal che continua ad esercitare su chi la ama.Una serata da ricordare per i tanti fan di un'artista sbocciata a soli 15 anni sul palco di Sanremo ed oggi consapevole delle sue doti, troppo spesso poco sottolineate da una critica a tratti feroce.Anna Tatangelo è, a 36 anni, nel pieno della sua maturità artistica ed il tour di quest'anno sta confermando un feeling mai perso con il pubblico dei suoi "devoti".Giovinazzo sembra essere sempre più città della musica in questa estate 2023, dopo le esibizioni di Marco Mengoni, Elodie Di Patrizi e Madame, che avevano caratterizzato la fine di giugno. E sabato 12 agosto, per "Festival in...Porto", giungerà in riva all'Adriatico meridionale Dodi Battaglia, voce storica e chitarrista dei Pooh, una delle più apprezzate icone viventi della musica leggera del nostro Paese.