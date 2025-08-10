Stasera a Giovinazzo c'è il candlelight dedicato a Morricone

La notte di San Lorenzo avrà un sapore diverso a Giovinazzo.Questa sera, 10 agosto, in piazzale Aeronautica Militare ci sarà l'eventoun evento gratuito ricompreso nel cartelloneSi parte dalle 20.30 con degustazioni di prodotti tipici e punti ristoro aperti. Poi, dalle 22.00, la parte più affascinante della serata, con un concerto di musiche del grande maestro Ennio Morricone, che saranno eseguite a lume di candela da Gianluca Damiano al pianoforte, Antonella Siracusa al flauto e Dea De Feo al violino. Le prime file dell'anfiteatro sono riservate a persone con disabilità.