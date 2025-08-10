Candlelight sotto le stelle
Eventi e cultura

Stasera a Giovinazzo c'è il candlelight dedicato a Morricone

Appuntamento alle 22.00 in piazzale Aeronautica Militare. Ingresso libero dalle 20.30

Giovinazzo - domenica 10 agosto 2025 14.53
La notte di San Lorenzo avrà un sapore diverso a Giovinazzo.
Questa sera, 10 agosto, in piazzale Aeronautica Militare ci sarà l'evento "Candlelight sotto le stelle", un evento gratuito ricompreso nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025".

Si parte dalle 20.30 con degustazioni di prodotti tipici e punti ristoro aperti. Poi, dalle 22.00, la parte più affascinante della serata, con un concerto di musiche del grande maestro Ennio Morricone, che saranno eseguite a lume di candela da Gianluca Damiano al pianoforte, Antonella Siracusa al flauto e Dea De Feo al violino. Le prime file dell'anfiteatro sono riservate a persone con disabilità.
  • Ennio Morricone
  • Candlelight Giovinazzo
