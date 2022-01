Speranza ha firmato ordinanza: la Puglia resta in zona bianca

La Puglia resta inLo ha stabilito con una nuova ordinanza il Ministro della Salute,nella serata di venerdì 14 gennaio, a seguito i flussi dei dati giunti attraverso il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e dello stesso dicastero.Il cambio dal giallo al bianco è avvenuto in Campania, mentre la Valle d'Aosta è passata dal giallo all'arancione. Salve dal cambio di colore la Puglia e la Sicilia, che tuttavia hanno dati in crescita alle voci "ricoveri" e "posti occupati in terapia intensiva" e potrebbero unirsi ad altre regioni dopo il picco di contagi previsto per la settimana prossima.I dati pugliesi raccontano infatti di una occupazione delle terapie intensive all'11%, con saturazione dei reparti ordinari, relativa ai posti letto occupati da pazienti Covid, che ha raggiunto il 18%. Il tasso di positività ogni 100mila residenti è invece di 440,06 positivi. Tutti numeri e percentuali che non possono lasciare sereni.