La Puglia in zona bianca: cosa cambia da oggi anche a Giovinazzo

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ufficializzato il passaggio in zona bianca anche della Puglia, che da lunedì 14 giugno potrà abbandonare l'area gialla e godere di un nuovo allentamento delle misure restrizioni. Tra le principali novità la possibilità di spostarsi liberamente, senza alcun limite di orario (abolito infatti il coprifuoco). Restano invece gli obblighi di indossare la mascherina e del distanziamento sociale, senza creare assembramenti.Ecco, nel dettaglio, cosa cambierà per i giovinazzesi.Consentita la circolazione verso l'intero territorio nazionale, sempre per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oppure se si è in possesso di una certificazione verde Covid valida. Si potrà far visita a parenti o amici, restando all'interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.Via libera anche al rientro verso la seconda casa, se situata in zona bianca o gialla.Per i movimenti con vetture: è possibile usare l'automobile con persone non conviventi, purché ci sia la presenza del solo guidatore nella parte anteriore del mezzo e massimo due passeggeri per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori (obbligo della mascherina).Il coprifuoco sarà abolito, una settimana prima rispetto alle zone gialle (la data fissata dal Governo è il 21 giugno). Ci si potrà dunque spostare in qualsiasi momento della giornata.Bar e ristoranti potranno restare aperti senza particolari limitazioni. Al chiuso consentite massimo 6 persone a ogni tavolo, mentre all'aperto non ci saranno contenimenti. Si dovrà sempre osservare il distanziamento interpersonale e bisognerà indossare la mascherina quando ci si sposta all'interno del locale. Resta sempre la possibilità di vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio.Shopping ammesso nei weekend nei centri commerciali. Eliminate le regole che non permettevano l'apertura di determinati negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.Piscine termali, centri natatori e centri benessere e termali, così come i parchi a tema, le sale gioco e i centri scommesse, potranno tornare a riaprire i battenti.Via libera ai banchetti di nozze senza limiti numerici per le cerimonie. Gli ospiti dovranno essere in possesso del "green pass" o un referto con risultato negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti all'evento.Anche le discoteche potranno riaprire, ma non per ballare: saranno infatti utilizzate per servire apertivi, cene e cocktail.