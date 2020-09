SoundWellen, un progetto musicale tutto giovinazzese

Il 26 luglio scorso è stato lanciato a Giovinazzo il progetto, ideato dai giovinazzesiL'obiettivo principale di SW è quello organizzare eventi ed una booking agency per musicisti (settore clubbing/musica elettronica).Lo sky bar di un noto hotel del centro storico ha ospitato il concertoartisti pugliesi, intervallati dai djset dei tre ideatori. Evento, è bene precisarlo, seguitissimo ma svoltosi nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.A completamento del progetto di lancio, nelle scorse giornate è stato pubblicato un interessante teaser con l'anteprima dei due lavori che verranno pubblicati a breve sui canali social die che riguardano il full set dei live dei due artisti (quindi video integrali dell'intero concerto dei Moodìntrigo e di Glanko, che dureranno più o meno un'oretta l'uno).Per realizzarli sono state utilizzate due telecamere fisse, una mobile e un drone per le riprese ( clicca qui per vederlo).«Lo scopo - ci ha spiegato- è quello di far sposare la musica più underground con le bellezze del nostro territorio, puntando anche e soprattutto alla promozione di Giovinazzo, del suo mare e del suo centro storico. Nel caso specifico, abbiamo scelto come "base" lo Sky Bar del San Martin Hotel che già di per sé offre una visuale senza eguali».Un progetto interessante, tutto made in Giovinazzo.