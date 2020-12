SoundWellen ora è anche su YouTube

La musica come volano per promuovere il territorio e fare marketing all'interno di strutture turistico-ricettive.È l'ambizioso progettopresentato il 26 luglio scorso in un noto hotel di Giovinazzo, con un'anteprima-concerto ad ingressi contingentati, che ha visto protagonisti i pugliesi Moodìntrigo e Glanko.L'idea è venuta aed ha come obiettivo principale quello di organizzare eventi ed una booking agency per musicisti (settore clubbing/musica elettronica). Però c'è tanto altro nelle loro teste, come la promozione di un territorio bellissimo ma qualche volta sottovalutato, attraverso la musica e l'interazione con strutture ricettive del posto.Di quell'evento del 26 luglio, di cui vi avevamo raccontato anche a fine settembre, oggi c'è un video su YouTube (anticipato a fine estate da un teaser) che racconta una serata dal fascino indiscutibile, condita da immagini che stanno facendo il giro della rete e che mostrano una incantevole Giovinazzo vista dall'alto ( clicca qui per vederlo ).«Lo scopo - ci aveva spiegato- è quello di far sposare la musica più underground con le bellezze del nostro territorio, puntando anche e soprattutto alla promozione di Giovinazzo, del suo mare e del suo centro storico».E qualche giorno fa, intercettato da noi telefonicamente, ha aggiunto: «Il riscontro sulla nostra iniziativa di luglio e sul successivo lancio di settembre è stato ottimo. SoundWellen intende portare la bellezza della nostra terra in giro per l'Italia, attraverso l'organizzazione di altri eventi che coniughino musica, cultura e storia di luoghi che hanno bisogno solo di essere apprezzati».