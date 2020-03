Sollecito: «Usate anche Telegram per informazioni dirette dell'Amministrazione»

«In questi giorni difficili in cui decreti, disposizioni e precisazioni si stanno susseguendo in modo forsennato corriamo anche il rischio di incorrere nell'infodemia, ossia incorrere in una quantità eccessiva di informazioni (e spesso non verificate). Le chat sono bollenti ed è difficile veicolare solo messaggi corretti ed univoci. Noi ce la stiamo mettendo tutta anche se è dura».Così il Vicensindaco di Giovinazzo,ha cercato attraverso i canali social di fare chiarezza sulla comunicazione comunale ai tempi del Coronavirus. Difficile veicolare ogni informazione utile ai cittadini, nonostante il nostro Network stia facendo il possibile e spesso l'impossibile per stare dietro a tutto.«Per tale motivo - spiega ancora l'Assesore alle Politiche Educative e Sociali - oltre i social più diffusi (Facebook, Instagram) vi invito a iscrivervi al canaledel Comune di Giovinazzo per essere raggiunti da informazioni utili in tempo reale senza incorrere nel rischio di notifiche eccessive da parte di altri utenti : https://t.me/comunegiovinazzo Ci aspettano giorni difficili e ci stiamo preparando- ha confessato - pur di consentire funzionalità dei servizi comunali e comunicazioni essenziali e importanti per tutti. Approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto apprezzando l'inziativa dell'apertura della biblioteca digitale scolastica e chiedendone l'iscrizione. Ho provveduto all'iscrizione di tutte le richieste pervenute, la mail a cui scrivere per essere iscritti è la seguente: michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it ».