Sollecito su archiviazione Trematore: «Da opposizioni solo silenzio»

«Oggi (ieri, ndr) ho incontratogià dirigente del nostro ufficio tecnico. Con me anche l'ex sindaco Tommaso Depalma. Ho voluto porgere personalmente le mie congratulazioni a Cesare per l'archiviazione sull'indagine relativa alle concessioni demaniali sul mare».Così, sindaco di Giovinazzo, dopo la sentenza che ha posto fine ad una vicenda che aveva fortemente scosso l'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale.«L'ing. Trematore - ha ribadito Sollecito - ha agito nel pieno rispetto della legge così come le altre persone coinvolte nell'indagine – tra cui appunto l'ex sindaco Tommaso Depalma e l'ex assessore Salvatore Stallone –un procedimento penale nato dalla denuncia del movimento di opposizione PrimaVera Alternativa».«Mi ha fatto piacere ringraziarlo per l'ennesima volta per tutto ciò che ha fatto per Giovinazzo alla guida dell'Ufficio Tecnico anche se è stato inviso alla nostra opposizione - è la considerazione ulteriore del primo cittadino giovinazzese -. Mi rammarica il fatto che seppur dinanzi ad una investigazione esaustiva della Procura che ha prodotto un'archiviazione definitiva,«Ciò è già successo qualche settimana fa - è stata la sottolineatura - con l'assoluzione piena dell'ex comandante della nostra Polizia Locale. Anche in quel casoa fronte di un procedimento che ha acclarato l'assenza di un reato e la correttezza di un nostro ex dipendente. Posso capire ragioni di posizionamento politico ma non certo l'assenza di rispetto verso le persone coinvolte,Ancora una volta mi trovo a dover ribadire che soloche tanto male ha fatto a questa comunità. Giovinazzo va avanti», è stata la chiosa con stoccata rivolta all'area post-comunista delle opposizioni.