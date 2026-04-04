Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»

«Spiace interrompere la quiete del Sabato Santo ma ho raccolto alcune segnalazioni di truffe telefoniche ai danni di persone fragili e avanti con l'età accadute negli ultimi giorni.».Così il sindaco di Giovinazzo,ha portato alla luce un fenomeno che stavamo monitorando da tempo giornalisticamente e di cui vi abbiamo ripetutamente dato notizie sulle pagine del nostro network.«A chi legge questo post - scrive il primo cittadino giovinazzese su Facebook - e segue questa realtà virtuale chiedo di prevenire questi accadimenti formando i propri cari e mettendoli in guardia. Nel caso, occorre denunciare sempre l'accaduto alle forze dell'ordine: i carabinieri della locale stazione hanno svolto una importante attività di prevenzione truffe e possono essere sempre di aiuto», è stata la conclusione.