Una donna anziana
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Cronaca

Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»

Il messaggio del primo cittadino giovinazzese

Giovinazzo - sabato 4 aprile 2026 14.45
«Spiace interrompere la quiete del Sabato Santo ma ho raccolto alcune segnalazioni di truffe telefoniche ai danni di persone fragili e avanti con l'età accadute negli ultimi giorni. Lo schema è sempre lo stesso: chi chiama annuncia che un presunto nipote o figlio ha avuto un incidente e urge denaro, addirittura oro».

Così il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha portato alla luce un fenomeno che stavamo monitorando da tempo giornalisticamente e di cui vi abbiamo ripetutamente dato notizie sulle pagine del nostro network.
«A chi legge questo post - scrive il primo cittadino giovinazzese su Facebook - e segue questa realtà virtuale chiedo di prevenire questi accadimenti formando i propri cari e mettendoli in guardia. Nel caso, occorre denunciare sempre l'accaduto alle forze dell'ordine: i carabinieri della locale stazione hanno svolto una importante attività di prevenzione truffe e possono essere sempre di aiuto», è stata la conclusione.
  • Truffe Giovinazzo
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