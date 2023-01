Sollecito: «Per "Borgo Infernum" apprezzamenti anche da città lontane da Giovinazzo»

Prima, poi i. Una tre giorni di festa che sta portando Giovinazzo alla ribalta regionale. Solo le Fanove di Castellana Grotte e la Focara di Novoli, in Salento, possono vantare una tradizione altrettanto antica.A sottolineare l'atmosfera di festa e ad augurare a tutti di viverla con gioia ed a pieno dopo gli anni pandemici ci ha pensato il sindaco, Michele Sollecito, che nelle scorse ore ha scritto: «Apprezzamenti persono arrivati da diverse città, anche lontane da Giovinazzo e la performance ha esaurito in pochissimo tempo le prenotazioni disponibili!Domenica, invece, i falò della tradizione, le fave, il vino e le olive, l'evento in Piazza curato da Culturaly con il concerto dei Terraross e il percorso degli espositori tra cui gli amici di Guastalla. Viviamo questi giorni - ha quindi rimarcato il primo cittadino rivolgendosi ai suoi amministrati - consapevoli del binomio vincente tra tradizione e innovazione e consapevoli che ognuno può fare la propria parte per promuovere al meglio la nostra città. Su questo tema è davvero apprezzabile il lavoro congiunto dei nostri ristoratori per uniformare la proposta gastronomica, possiamo fare di più e sicuramente faremo sempre meglio. Buona festa a tutti!».