Solidarietà di Depalma ai lavoratori del Servizio 118 di Giovinazzo senza riscaldamento da settimane

Termosifoni spenti e gran freddo nella postazione giovinazzese del 118 in via Marconi. Gli operatori hanno da tempo inviato richiesta alla Città Metropolitana, proprietaria dell'immobile, ed alla ASL Bari per la riparazione degli impianti di riscaldamento, ma al momento non vi sarebbero state risposte.Ad accendere i riflettori sul caso è stata nelle scorse ore l'edizione barese del, con Antonio Loconte ad effettuare una delle sue incursioni all'interno delle stanze che ospitano il personale piuttosto infreddolito ( qui il video completo ).Immediata la nota comunale in cui si specifica che: «In merito a un servizio realizzato dalla testata 'Quotidiano Italiano' sulla postazione del 118 di Giovinazzo nella quale, stando a quanto dichiarato nel servizio, non funziona da mesi l'impianto di riscaldamento creando disagio ai lavoratori, il sindaco, nell'esprimere la massima vicinanza e solidarietà agli instancabili operatori della stazione operativa, si augura una tempestiva risoluzione da parte di chi ha il compito di intervenire .Si specifica - si legge infine - che la struttura è di proprietà della Città Metropolitana di Bari mentre la postazione del 118 ricade sotto la gestione della Asl Bari».La speranza è che nelle prossime ore si possa trovare una soluzione al problema, ridando conforto ad operatori da diversi mesi impegnati strenuamente nell'emergenza sanitaria in corso.