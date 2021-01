Siti abbandonati: in Puglia arrivano 9,4 milioni

«Il Ministero dell'Ambiente stanzia oltre 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati. Alla Puglia spetta una fetta significativa di fondi, pari a, che dovrà spendere attivandosi il prima possibile con tempestivi interventi di bonifica (in foto le ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi già bonificate ed in attesa di ulteriori interventi dei privati, ndr)».Lo dichiara in una nota scritta la parlamentare pentastellata,«Stiamo parlando di numerosi siti in Puglia, centinaia in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, discariche,dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale», spiega la deputata di Giovinazzo.«Luoghi che inquinano e stanno lì a volte da decine di anni.Finalmente lo Stato, con il Ministro dell'Ambiente Costa, se ne prende carico stanziando fondi destinati alle Regioni, che ora devono attivarsi e bonificare. Cittadini, comitati, noi parlamentari con i consiglieri regionali siamo tutti chiamati a fare pressione su media e regione affinché la spesa dei fondi venga fatta in maniera efficace ed efficiente. Questa battaglia per l'ambiente è solo all'inizio e parla al cuore dei nostri territori», conclude la Galizia.