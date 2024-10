Sinistra Italiana e la chiamata per un'Antimafia necessaria

Il più recente dramma dell'omicidio di Antonella Lopez, la 19enne colpita mortalmente in una discoteca di Molfetta​ e che ha visto giovani protagonisti e componenti della camorra barese è l'ultimo di una lunga serie di azioni violente sul nostro territorio.organizzano un importante incontro pubblico dal titoloche si terrà venerdì 11 Ottobre alle ore 19.00 presso la Sala Finocchiaro.L'evento stimolerà la nostra necessaria riflessione con la partecipazione di figure di spicco impegnate nella lotta alla criminalità e nell'analisi dei fenomeni criminali:- Elisabetta Piccolotti, deputata AVS e membro della Commissione Parlamentare Antimafia,- Domenico Mortellaro scrittore e criminologo,- Francesco Minervini, docente e scrittore.A introdurre l'incontro sarà Nando Depalo, consigliere comunale per Sinistra Italiana Giovinazzo, mentre la moderazione sarà affidata a Raffaele Tatulli di Sinistra Italiana Molfetta..La violenza crescente e il coinvolgimento di giovani in dinamiche criminali legate a traffici illeciti evidenziano la necessità di un'azione collettiva e determinata per contrastare il fenomeno mafioso a livello locale e nazionale. L'incontro si propone di stimolare una riflessione collettiva su come la comunità possa agire contro l'espansione della criminalità organizzata e su quali misure politiche, sociali e culturali siano necessarie per combattere l'infiltrazione mafiosa.Sinistra Italiana Molfetta e Giovinazzo ribadiscono il loro impegno nel promuovere la giustizia sociale, la legalità e il contrasto alla criminalità in tutte le sue forme. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.