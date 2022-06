Sinistra Italiana, una lista forte e chiara!

Di seguito il comunicato stampa della lista Sinistra Italiana in vista del voto di domenica 12 giugno.«Siamo alla fine della campagna elettorale.Ma questo non è un appello al voto, è semplicemente la possibilità di far crescere Giovinazzo e darle una prospettiva forte e chiara.Abbiamo messo in campo una lista composta da 8 uomini e 8 donne, con una età media di 38 anni.Nove candidati su sedici sono alla prima candidatura.Siamo la lista del cambiamento, nella coalizione del cambiamento.Sempre più spesso i cittadini chiedono alla politica di rinnovarsi, di offrire volti nuovi, di selezionare nuova classe dirigente: noi lo abbiamo fatto. Quale occasione migliore per votare e cambiare davvero?Questo voto amministrativo può rimettere Giovinazzo nei luoghi che contano e Sinistra Italiana, essendo un partito nazionale, con un assessore regionale e con diverse rappresentanze, è a disposizione per fare questo. Per intercettare più agevolmente finanziamenti, per investire per bene e a vantaggio della città i fondi che arriveranno.È chiaro però che abbiamo bisogno di tutta la vostra forza, di tutto il vostro supporto.Per costruire insieme una Giovinazzo forte e chiara.Più forte sarà Sinistra Italiana, più forte sarà De Gennaro, più forte sarà Giovinazzo.Per questo abbiamo bisogno di voi.InSIeme SI può!».