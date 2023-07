Sicurezza, Sollecito: «Non permetteremo che i clan mafiosi prendano piede a Giovinazzo»

Furti d'auto continui, ma non solo. La situazione sicurezza, in una cittadina in forte espansione turistica, non può davvero essere tralasciata. Capitali nuovi attirano la criminalità organizzata e bisogna tenere alta la guardia. Dopo l'auto rubata sotto Palazzo di Città, il sindaco Michele Sollecito aveva voluto incontrare la prefetta Antonia Bellomo, chiedendo ausilio sul territorio.Di seguito la nota apparsa sui canali social in cui il sindaco spiega l'evoluzione della situazione dopo gli incontri con altre istituzioni.«A distanza di due settimane dal furto plateale accaduto alle 2.00 di notte sotto Palazzo di Città sento di condividere con voi alcune considerazioni. Sono stati giorni difficili, un misto di rabbia, delusione e amarezza ha pervaso i miei pensieri. Ho raccolto con dovizia le giuste informazioni per evitare di esprimermi con impulsività.Innanzitutto – come i giornali locali hanno pubblicato – oltre il video del furto vi sono state le chiamate alle forze dell'ordine. Per giorni ho dovuto ribadire a chiunque comeSappiamo che in determinate occasioni il dovere di ogni buon cittadino è chiamare le forze dell'ordine e così è stato. Questo sia chiaro anche a tanti che hanno tratto pessimi giudizi sulla nostra città e sui nostri cittadini.Gli applausi finali non certo per plaudire ai malviventiFaremmo un grande errore a pensare che tutto si è svolto "al momento". Era tutto ben organizzato e sicuramente non vi erano solo le persone immortalate nel video ma altri complici a dettare tempistiche e dettagli di logistica. Non si tratta di semplici furtarelli ma azioniche non solo curano i furti ma anche il resto della filiera: smontaggio delle auto, rivendita, abbandono delle carcasse nelle nostre campagne che vengono così umiliate e deturpate.Ma ora veniamo a noi. Dal canto nostro procederemo con quanto stabilito con l'approvazione del nostro bilancio:Inoltre, con l'approvazione del progetto "estate sicura 2023" avremo un numero di ore aggiuntive tali da garantireAbbiamo assunto un altro vigile, un'altra assunzione a tempo indeterminato è in corso così come sono in corso anche due assunzioni di vigili a tempo determinato.Al di là di quanto attiene il nostro Comune,In ultimo, avvertendo comunque tutta l'importanza del tema sicurezza ben oltre la piaga sociale dei furti d'auto sino al traffico di stupefacenti e altri reati connessi, ho scritto una lettera ai parlamentari risultati eletti sul nostro territorioda tenersi nel prossimo mese di settembre perché vogliamo tenere alta l'attenzione per i fenomeni delinquenziali che riguardano il territorio del nord barese.