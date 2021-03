Sicurezza scuole, Galizia: «24,7 milioni all'Area Metropolitana di Bari»

«In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente lieti quindi di annunciare che alla nostra regione, la Puglia, grazie all'azione del Governo Conte 2 e dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, andranno ben 86,8 milioni di euro per realizzare interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado».A dirlo è, deputata giovinazzese del MoVimento 5 Stelle che ricorda, a cui fanno eco tutti i deputati grillini: «Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione didi euro firmato il 14 marzo dal Ministero dell'Istruzione, ma appunto volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto n. 104/2020). Il dicastero guidato da Lucia Azzolina - è la precisazione - aveva pensato questo decreto peraltro come una misura specifica che velocizzasse l'attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province.In Puglia - spiega ancora Galizia -, nello specifico, lala Bat 6,8 milioni, la provincia di Foggia 15,7 milioni, quella di Taranto 11,1 milione, mentre il brindisino e il leccese avranno rispettivamente 7,3 e 21,1 milioni.Perché sia solido - è stata la conclusione della parlamentare di Giovinazzo e dei suoi colleghi pentastellati -, il nostro futuro va ricostruito partendo dalla scuola».