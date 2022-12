Si chiude questa sera il mercatino di Natale della Touring Juvenatium

Tante creazioni dai talenti locali. Ed in Sala San Felice ancora in mostra i lavori dei piccoli alunni della "San Giovanni Bosco" ispirati a Matisse

Si chiuderà questa sera, 12 dicembre, il mercatino natalizio curato dallaall'interno della Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.Mercatino da visitare senza esitazioni, se non ci siete mai stati nei giorni scorsi, perché mettono in mostra tanti talenti locali capaci di plasmare ceramiche, tessuti, maglie, vetro, legno o di realizzare acquerelli e quadretti di straordinaria bellezza.E ci sarà ancora tempo fino a questa sera per far imbucare la propria letterina a Babbo Natale da parte dei più piccoli, che sono stati anch'essi protagonisti di una cinque giorni ben organizzata dal gruppo guidato dal presidente Vito Fumai.Cancelli aperti all'IVE in questo lunedì 12 dicembreSempre a cura dell'associazione di corso Principe Amedeo, dalle 9.00 alle 12.00, continuerà anche quest'oggi la mostraall'interno della Sala San Felice, dove alunni ed alunne delle classi terze e quarte della scuola primaria "San Giovanni Bosco" hanno esposto i loro disegni ispirati alle opere del genio di Henry Matisse, dopo l'attenta guida dell'artista Elisa Raguseo.