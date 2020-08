Sei ragazzi giovinazzesi di rientro dall'estero positivi al Covid-19

Tra i 26 nuovi contagiati da Covid-19, registratisi nelle ultime ore su appena 690 tamponi effettuati in Puglia, ci sono purtroppoDal Comune di Giovinazzo è arrivata poco fa la conferma di quanto era rimbalzato sui social network sin dalla tarda mattinata di oggi, 10 agosto. Il Sindacoha scritto quanto segue:«Ho sentito da poco il direttore del Dipartimento Prevenzione ASL:La ASL sta lavorando alacremente per il tracciamento e per le operazioni previste in questi casi. Purtroppo dobbiamo constatare dagli organi di stampa come diversi Paesi esteri abbiano allentato di molto la guardia sul contagio (è su tutti i giornali di oggi il caso Corfù e altri esempi ancora). Approfitto quindi per lanciare un appello:Certo anche qui a Giovinazzo, in Puglia e in Italia occorre che ognuno di noi sia prudente e rispetti le regole del contenimento del rischio epidemiologico - è stata la sottolineatura del sindaco - . Ancora una volta dobbiamo responsabilizzarci a vicendae perché i sacrifici fatti finora non vengano resi vani. Ai nostri concittadini auguriamo pronta guarigione nell'attesa di poter comunicare al più presto notizie migliori», la sua conclusione.