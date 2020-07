Secondo semestre 2020: rottamazione statale e noleggio a breve termine

Easy Driver Molfetta continua ad investire sul territorio e a crescere, aumentando i suoi servizi atti a soddisfare anche la clientela più esigente. Il primo vero punto HYBRID a Molfetta dove poter trovare e provare la gamma Suzuki e Toyota nelle sue versioni GREEN. Il cliente può tastare de visu la bontà dei nuovi prodotti a basso impatto ambientale scegliendo di mettersi alla guida delle nuove vetture messe a disposizione dalla nostra azienda GREEN oriented. Gamma in prova completa di MILD, FULL HYBRID e PLUG IN.L'azienda molfettese fin dagli albori ha deciso di sposare la filosofia GREEN con ottimi successi commerciali abbracciando il progetto di crescita divenuto poi esponenziale delle vetture ibride fin dall'inizio.La filosofia GREEN, grazie agli sforzi aziendali, prende piede in città e sta coinvolgendo sempre di più quella clientela orientata al futuro, attenta ai consumi, parsimoniosa.Chi compra HYBRID spende meno, usufruendo di 5 anni di bollo gratis e non pagando "i grattini" nelle zone di sosta a pagamento attivando il relativo "pass" dedicato. Chi sceglie di acquistare il suo nuovo veicolo green preferendo il nostro showroom usufruirà di una scontistica dedicata e di tanti servizi ad hoc. Siamo poi nella fase finale dell'iter di approvazione della legge sulla contributo alla rottamazione statale dei vecchi veicoli inquinanti, quindi ci sarà un ulteriore sensibile contributo all'acquisto GREEN.HYBRID è pensiero positivo, la chiave di volta per guardare al futuro in termini di crescita, lasciandosi definitivamente alle spalle il terribile primo semestre del 2020. L'economia ha bisogno di tornare a crescere in maniera sana e con occhio attento a sprechi ed inquinamento.Easy Driver Molfetta, rivenditore autorizzato per i marchi SUZUKI e TOYOTA ha ulteriormente investito per migliorare i suoi servizi: dal 1 luglio '20 è stata siglata una joint venture commerciale con un partner locale stimato ed in continua crescita che consente di ampliare la flotta disponibile per il noleggio a breve termine (giornaliero) fino a 180 vetture spaziando dalle microcar alle supercar fino a i veicoli commerciali speciali.La città potrà godere di un primo vero punto di noleggio a breve termine che potrà soddisfare le necessità dei clienti privati quanto più delle aziende della florida zona industriale.Entro dicembre 2020 arriveranno ad ampliare la flotta disponibile 10 unità di vetture HYBRID per rendere ecologico e sostenibile l'investimento sul noleggio a breve.L'azienda, ubicata in via Pio La Torre 1/7, punta a divenire il punto di riferimento per Molfetta e per i paesi limitrofi nel settore del noleggio a breve termine, settore in forte espansione che va cavalcato con la solita professionalità che contraddistingue la realtà aziendale.