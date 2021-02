Audi e-tron GT: un vero e proprio “colpo di fulmine”

Il 9 febbraio 2021 è stata presentata in anteprima mondiale la prima Audi Gran Turismo, 100% elettrica. Con Stefania Chiarito, l'Amministratore della Concessionaria Audi Magnifica del Gruppo Chiarito, scopriamo tutti i segreti del nuovo gioiello della casa dei quattro anelli: Audi e-tron GT. Una vettura, appunto… "Magnifica"."Sono completamente d'accordo! E-tron GT è l'auto del futuro, quella immaginata dai bambini e sognata dagli adulti - spiega Stefania Chiarito -. E' l'auto più rivoluzionaria di sempre, una vera Gran Turismo dalle prestazioni ultra sportive, ma amica dell'ambiente, perché completamente elettrica. Un'Audi che il mondo non aveva ancora mai visto, un'auto di cui è impossibile non innamorarsi"."Audi è da sempre sinonimo di avanguardia della tecnica. Dove altri vedono una luce, Audi svela una visione. Il futuro ormai non è poi così distante e l'idea di una nuova mobilità, ecosostenibile e dalle elevatissime prestazioni, non è più solo immaginazione. E-tron GT è reale ed è oggi"."Stiamo parlando di una vettura dalle performance incredibili, basti pensare che, nella versione più sportiva, la RS e-tron GT, è al momento la RS più potente al mondo. Grazie ai suoi due motori full-electric, è in grado di accelerare da 0-100km/h in 3,3 secondi. Con la potenza straordinaria dei suoi 646 cavalli e la nuova trazione quattro elettrica, e-tron GT assicura prestazioni di assoluto rilievo. Durante l'anteprima mondiale, l'abbiamo vista gareggiare in una drag race, contro una vettura elettrica del campionato di formula E, guidata dal pilota Lucas di Grassi (pilota del Team Audi Sport ABT) contro Nico Rosberg, campione di F1 a bordo della e-tron GT.Un video che parla da sé, ve lo consiglio"."Nel mondo Audi, l'avanguardia è anche nei singoli dettagli. Nulla viene lasciato al caso, men che meno il design. Le linee della nuova e-tron GT, sono un connubio armonico tra aerodinamicità ed eleganza. Nella moda così come nel mondo del design dell'automotive, sono le proporzioni perfette a rendere unica una vettura, e e-tron GT vanta proporzioni da sogno e cura di ogni dettaglio"."Indubbiamente i fari Matrix laser, sono un vero punto di forza della vettura. Di forte impatto scenico, grazie alla loro firma luminosa, ma soprattutto garantiscono un migliore livello di visibilità. Non parliamo di solo design, ma anche di sicurezza sulla nuova Audi e-tron GT.""Nella mia esperienza, ho capito che non esiste un vero cliente ''tipo'' e le motivazioni sono molteplici. L'amore per le prestazioni e la tecnologia è sicuramente uno dei motivi"."Il processo di elettrificazione è in continua evoluzione, sia che si tratti di punti di ricarica urbana sia che si tratti di rete autostradale. Non dimentichiamoci inoltre che la vettura è la nostra compagna. Come in una vera coppia affiatata, e-tron GT ci viene in soccorso in momenti di difficoltà mostrandoci i diversi punti di ricarica presenti intorno a noi. E' ovviamente possibile caricarla a casa, in azienda o anche semplicemente in uno dei punti di ricarica sparsi per la città. Il futuro non è poi così lontano da noi come ipotizziamo"."Ne sono convinta e secondo me lo ha già fatto. Ora non ci resta che vederla sulle nostre strade, sarà impossibile non innamorarsene. Il mio è stato un vero e proprio "colpo di fulmine"".