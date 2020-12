La Fiat torna a Putignano, nuova sede vendita del Gruppo Totorizzo

Una grande notizia per il Gruppo Totorizzo che in questi giorni ha inaugurato una nuova sede vendita del Gruppo FCA a Putignano con officina autorizzata e gas specialist. Una sfida che vede protagonista la Totorizzo Group che dopo Molfetta, Andria e Foggia decide di portare la propria esperienza di oltre 40 anni nel settore automotive in un nuovo territorio non molto distante dalla Valle D'Itria."La Fiat Torna a Putignano!". La Totorizzo Group riporta a Putignano il marchio delle auto italiane per eccellenza: la FIAT."Sono felice di annunciare l'apertura della sede di Putignano della Totorizzo Group. Raggiungere questo territorio e le sue innumerevoli potenzialità era, per me, un obiettivo da perseguire nonostante la particolarità del periodo che stiamo vivendo. L'attenzione al territorio e la voglia di creare sinergie con le attività produttive e commerciali del posto, è da sempre lo spirito del gruppo Totorizzo in ciascuna delle sue sedi in Puglia. La Totorizzo Group sceglie di riportare la Fiat a Putignano aggiungendo il valore dell'esperienza, dell'innovazione e della tecnologia che da oltre 40 anni la contraddistingue. Ringraziamo l'amministrazione, nella persona dell'Avv. Laera, per il caloroso benvenuto ricevuto e la cittadinanza che già sta esprimendo interesse per la nostra realtà in via Gioia 40." Queste le parole di G. Totorizzo, Ceo della Totorizzo Group.