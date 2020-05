Camminate sul marciapiedi opposto rispetto al senso di marcia dei veicoli, così da poter controllare chi eventualmente si avvicina in auto o in moto, e mantenetevi il più possibile lontano dal margine;

Se siete a piedi, all'incrocio, aspettando il verde del semaforo, sostate sul marciapiedi vicino al muro (se esiste) e non in prossimità del passaggio dei veicoli;

Tenete la borsa dal lato opposto a quello di scorrimento del traffico, ma lasciatela immediatamente nel caso in cui venga agganciata da uno scippatore

Nei limiti del possibile, evitate di transitare su strade isolate o, di sera, poco illuminate;

Le statistiche hanno evidenziato che le borse portate a tracolla costituiscono un facile bersaglio per gli scippatori;

Per limitare i danni, sarebbe meglio tenere documenti e denaro in tasche separate dei vestiti e non portare dietro molto denaro ed oggetti di valore. Se siete a piedi ed avete riscosso molto denaro in banca, al bancomat o all'ufficio postale, dividete il denaro in più tasche. Ricordate, comunque, che per i vostri acquisti è sempre preferibile utilizzare i servizi bancari (bancomat e carta di credito);

Se all'esterno della banca o dell'ufficio postale vedete delle persone che vi insospettiscono oppure temete che qualcuno vi stia aspettando, non uscite da soli ma attendete che qualcun altro abbia finito ed uscite insieme;

Se notate una persona in apparente difficoltà siate prudenti, in quanto potrebbe trattarsi di un espediente per rapinarvi. In generale, le circostanze di tempo e di luogo saranno comunque per voi un ottimo indicatore per capire cosa sta effettivamente accadendo;

Se siete in bici, evitate di riporre borsa o zaino nel cestino davanti a voi;

Se siete in un posto affollato, o sui mezzi pubblici, mantenete la borsa, lo zaino o la valigetta in modo da poterla proteggere da eventuali borseggiatori;

Tenete presente che, se vi muovete con un passeggino o con una carrozzina, avete una ridotta capacità di reazione e quindi potreste rappresentare una "preda" più facile per un eventuale scippatore o malintenzionato.

Quando vi fermate ai semafori, evitate di tenere i finestrini completamente abbassati e bloccate le portiere;

Non tenete la borsa sul sedile o in un posto visibile e facilmente raggiungibile;

Quando parcheggiate, non lasciate all'interno dell'autovettura, oggetti, anche di scarso valore, visibili dall'esterno dell'abitacolo;

Quando siete in autostrada e avete bisogno di fermarvi per riposare, non sostate in aree troppo isolate perché potreste essere facilmente aggrediti da qualche malintenzionato.

, tutti commessi con una decisa dose di scaltrezza. Numeri - quelli registrati a Giovinazzoche non lanciano un vero e proprio allarme sociale, ma sui quali occorre intervenire perché destano preoccupazione fra la popolazione.Identico il modus operandi: il bandito solitario - che sinora è entrato in azione fra le strade del- ha utilizzato sempre, un astuto stratagemma che gli ha permesso di disporre di un lasso di tempo sufficiente a garantirsi di utilizzare il mezzo senza che la sua targa venisse registrata nella banca dati delle forze dell'ordine e identificata dalle telecamere cittadine.Sempre lo stesso, dunque, il modo di agire: l'uomo, dopo aver scelto le prede, le ha avvicinate -- e con una mossa fulminea. E chi, come il ragazzo, ha provato a opporre resistenza è stato trascinato a terra perché non mollava il borsello riportando. Il bandito è poi scappato, quasi come un fantasma, dissolto nel nulla, prima di abbandonare l'auto rubata.(e non si esclude che ce ne siano altri, non ancora denunciati, nda) sono stati segnalati aiche hanno dato avvio ad una serrata attività d'indagine: gli inquirenti giovinazzesi stanno confrontando gli elementi raccolti con quanto raccontato dalle vittime. Al vaglio anche i filmati registrati dalle telecamere. E proprio da queste immagini i militari sperano di avere delle tracce utili per poter identificare l'uomo.Tutti gli indizi, al momento, portano verso un'unica direzione. Certezze non ce ne sono, ma tutto fa ipotizzare che dietro i tre raid si nasconda la stessa mano, forse quella dialla ricerca diper pagare il pusher e acquistare la dose. Adesso i, coordinati dal maresciallo capo, indagano per risolvere il caso. Decisive potrebbero risultare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.E così, nella speranza che le indagini portino piena luce sugli scippi, sono gli stessia dispensare alcune precauzioni che possono essere d'aiuto:Le indagini, sulle quali c'è il massimo riserbo, puntanoe sembrano escludere l'ipotesi che possa essersi trattato di cani sciolti dellaPochi, inoltre, i dubbi degli investigatori su un dettaglio che non è di poco conto: ad agire, come avvenuto nella vicina Molfetta, dovrebbe essere stato, stando alle modalità (il furto dell'auto che precede lo scippo, nda),Insomma(scippi, borseggi e rapine sono tra gli episodi di criminalità diffusa che destano più allarme sociale, nda), letteralmente spariti anche in città durante il lockdown che ha tenuto a casa anche ladri e scippatori (e infatti gli arresti degli ultimi due mesi hanno riguardato soltanto reati di stalking e di droga, nda),con l'avvio delladell'emergenza epidemiologica daSecondo quella che è la tendenza cittadina, tuttavia,. I fermi sono aumentati e le denunce si sono ridotte.