Schianto sulla litoranea Giovinazzo-Molfetta: due feriti

Incidente stradale fra due auto con altrettanti feriti condotti in ospedale. L'impatto è avvenuto lungo la litoranea che unisce Giovinazzo e Molfetta, nei pressi dello svincolo di Cola Olidda, alle ore 23.00 di ieri sera: due i feriti - su quattro persone coinvolte - che hanno richiesto i soccorsi, per fortuna senza gravi conseguenze.A provocare incidenti, in quel punto, è il tratto rettilineo che spinge gli automobilisti a correre e l'assenza dei, le colonnine arancioni poste a Molfetta. Le auto, unae un, provenienti da due direzioni opposte, si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Cola Olidda. Lo stesso tratto è stato chiuso al traffico e poi riaperto. Scattato l'allarme, è giunto il: illesi gli occupanti della, quelli delsono stati condotti alI due feriti (le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni) sono stati trasferiti in ospedale così da ricevere le cure necessarie nel più breve lasso di tempo. Sul posto, inoltre, sono arrivate anche le pattuglie deie dellache hanno raccolto i dettagli sull'impatto, ascoltato i testimoni oculari e stanno ora ricostruendo la dinamica dello scontro, partendo dalla posizione delle auto.Con l'inizio della stagione estiva, la litoranea fra Giovinazzo e Molfetta, già teatro di incidenti, anche mortali, si conferma una strada pericolosa. Tra le due città ci sono. Ed è facile che molti automobilisti procedano a velocità sostenuta per assenza di telecamere che multino chi non rispetta i limiti.