Incidente tra Bitonto e Palese: morto un 29enne di Giovinazzo, grave un uomo
L'impatto nel corso della notte, a perdere la vittima Giuseppe Vero: è deceduto durante il trasporto al Policlinico di Bari
Giovinazzo - venerdì 30 gennaio 2026 9.45
Tragedia sulla strada provinciale 156 che collega Bitonto al rione Palese di Bari. In un terribile scontro frontale fra due auto provenienti da direzioni opposte, un 29enne di Giovinazzo, Giuseppe Vero, ha perso la vita: l'uomo è stato estratto vivo, ma non ce l'ha fatta. Un 32enne di Bitonto è invece rimasto gravemente ferito.
Il 29enne, proveniente da Bitonto, era alla guida di una Citroen Picasso, l'altro, che invece viaggiava in direzione opposta, al volante di una Fiat Panda. L'incidente stradale è avvenuto nella notte passata, alle ore 00.20, sulla strada che conduce all'aeroporto Karol Wojtyla: per cause in fase d'accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del famigerato curvone ed entrambe hanno terminato la loro corsa contro alcuni muretti a secco, praticamente irriconoscibili.
L'impatto è stato devastante. I conducenti sono stati soccorsi ed estratti vivi dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta e dai colleghi arrivati in supporto dalla Fiera di Bari. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, il 29enne, seppur cosciente, versava in condizioni gravissime per le numerose ferite. Tant'è che, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico di Bari.
L'altro ferito, un 32enne di Bitonto, è stato trasportato in ospedale, anche lui al Policlinico, in codice rosso: è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi andati avanti per oltre tre ore, sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di P.S. di Bitonto. A questi ultimi sono adesso delegate le ricostruzioni sull'accaduto.
