Incidente tra Bitonto e Palese: morto un 29enne di Giovinazzo, grave un uomo

Tragedia sulla strada provinciale 156 che collega Bitonto al rione Palese di Bari. In un terribile scontro frontale fra due auto provenienti da direzioni opposte, undi Giovinazzo,, ha perso la vita: l'uomo è stato estratto vivo, ma non ce l'ha fatta. Un 32enne di Bitonto è invece rimasto gravemente ferito.Il 29enne, proveniente da Bitonto, era alla guida di una, l'altro, che invece viaggiava in direzione opposta, al volante di una. L'incidente stradale è avvenuto nella notte passata, alle ore 00.20, sulla strada che conduce all'aeroporto: per cause in fase d'accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del famigerato curvone ed entrambe hanno terminato la loro corsa contro alcuni muretti a secco, praticamente irriconoscibili.L'impatto è stato devastante. I conducenti sono stati soccorsi ed estratti vivi daidele dai colleghi arrivati in supporto dalla. All'arrivo degli operatori sanitari del, il 29enne, seppur cosciente, versava in condizioni gravissime per le numerose ferite. Tant'è che, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a raggiungere il pronto soccorso delL'altro ferito, un 32enne di Bitonto, è stato trasportato in ospedale, anche lui al, in codice rosso: è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi andati avanti per oltre tre ore, sono intervenuti i poliziotti del. A questi ultimi sono adesso delegate le ricostruzioni sull'accaduto.