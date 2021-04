Scende la percentuale di positivi su tamponi effettuati in Puglia

43 morti e 937 guariti

La situazione attuale in Puglia

Scende al 7,97% il numero di tamponi positivi rispetto a quelli effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta della percentuale più bassa da alcune settimane. Su 15.730 test rinofaringei sono stati 1255 quelli che hanno dato esito positivo al Covid-19. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è così salito a 203.602 pari al 10,45% del campione totale.In Puglia purtroppo cresce ancora il numero delle vittime, ben 43 nelle ultime 24 ore: 18 nel barese, 11 in Capitanata, 7 nel tarantino, 3 nella Bat, 2 nel brindisino, 2 nel Basso Salento. Dall'inizio dell'emergenza sono morte in regione 5044 persone.Questo il riepilogo per provincia di residenza dei deceduti:1741 Area Metropolitana di Bari1290 Provincia di Foggia701 Provincia di Taranto567 Provincia Bat417 Provincia di Lecce277 Provincia di Brindisi36 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaSale per fortuna anche il numero dei guariti: sono 147.829 dal principio dell'emergenza sanitaria, con i 937 casi ufficializzati nelle scorse ore.Nella nostra regione sono 50.729 coloro i quali sono attualmente alle prese con il virus.