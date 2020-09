Saverio Tammacco chiude la campagna elettorale con il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini

Sarà l'area dell'ex "Park Club", la spiaggia pubblica restituita alla città di Molfetta dall'attuale amministrazione comunale dopo anni di abbandono, lo spazio che ospiterà Saverio Tammacco e Tommaso Minervini per il momento di chiusura della campagna elettorale: trenta minuti di verità con al centro il protagonismo dei territori.Saverio Tammacco, candidato al consiglio regionale nella lista "La Puglia domani" con Raffaele Fitto presidente, sarà tra la gente, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini: un tandem amministrativo saldissimo che ha portato la città a vivere già il proprio futuro di progresso e sviluppo, programmato e concreto, quanto mai immerso nella realtàproduttiva, economica e sociale di Molfetta e ora pronto a compiere il passaggio istituzionale successivo nel consiglio regionale.L'incontro consentirà a Saverio Tammacco di dare ulteriore prova dell' impronta di quel che è stato e non dovrà più essere per lasciare spazio solo alla piena concretezza di quel principio di realtà che ha da sempre guidato Tammacco nella propria condotta di amministratore, sempre dalla parte delle città.Un principio di realtà che parla di progetti già realizzati e una visione sistematica dello sviluppo che coinvolgerà tutte l e 41 città della circoscrizione.Dunque, un confronto schietto sui temi caldi dell'attualità, sulla programmazione dello sviluppo e sul suo programma a favore di tutta l'area metropolitana barese, sottolineando l'impatto forte in termini di investimenti e occupazione che la grande abnegazione di Tammacco per il territorio ha portato a beneficio di tutta l a zona industriale metropolitana.La conduzione della serata sarà affidata ad Angela Molinari.