Albo fornitori AQP, arriva il rating delle imprese: «Premiamo qualità e sostenibilità»

Più spazio alla qualità per migliorare il servizio alle comunità e l'impatto sull'ambiente: l'albo fornitori di, rinnovato lo scorso aprile e reso più snello e inclusivo, ora ha un nuovo meccanismo premiale per gli inviti allegare d'appalto, il vendor rating. A partire da dicembre 2024, il sistema di valutazione terrà conto dell'intero processo di collaborazione tra i fornitori e AQP, dalla verifica dei requisiti di solidità e sostenibilità al comportamento in fase di gara e di esecuzione dei lavori (affidabilità equalità). Sulla base dei risultati le aziende saranno raggruppate in quattro livelli di rating: base, discreto, buono e ottimo. Più alto sarà il livello, maggiori saranno le probabilità di essere invitati alle gare. Il sistema prevede un meccanismo di rotazione che garantisce a tutti la possibilità di concorrere agli appalti.«Con circanell'ultimo triennio– spiega il presidente di AQP,– Acquedotto Pugliese è fra le più importanti stazioni appaltanti d'Italia. Abbiamo dunque la responsabilità di garantire sia un accesso equo alle gare sia il miglior servizio alle comunità, nel rispetto dell'ambiente. La recente riprogettazione dell'albo ha ridotto del 75% i passaggi richiesti, consentendo a 500 nuovi fornitori di accedere alle nostre gare. Con il vendor rating affianchiamo sempre più il merito all'inclusione. Un approccio di questo tipo genera maggior efficienza per AQP, crescita per le aziende, che ora hanno la possibilità di misurarsi anche su comportamenti virtuosi e sostenibili, e vantaggi per le comunità e i territori serviti».I criteri di valutazione dei fornitori. La solidità economico-finanziaria dei fornitori di Acquedotto Pugliese sarà valutata da un info-provider esterno e peserà per il 15% sul rating. La sostenibilità, dimostrabile attraverso certificazioni e policy aziendali in linea con gli obiettivi ESG, il 25%. Il "curriculum" dei fornitori contribuirà quindi complessivamente per il 40% sul giudizio finale. Il restante 60% dipenderà dall'affidabilità dimostrata dal fornitore nel rapporto con AQP (ad esempio nelle risposte agli inviti e nella completezza della documentazione) e dalla qualità nell'esecuzione del contratto. Maggiori informazioni sul meccanismo di vendor rating sul sito appalti.aqp.it