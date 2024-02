San Corrado, il Comitato Feste Giovinazzo in visita a Molfetta

La scorsa settimana Molfetta ha celebrato il compatrono San Corrado e nella Cattedrale di Santa Maria Assunta per la liturgia solenne presieduta da Monsignor Domenico Cornacchia c'era anche una rappresentanza delguidato daDopo l'incontro a Giovinazzo del 1° febbraio scorso, Cassano, Michelangelo Matacchione per Terlizzi, Raffaele Campanale per Ruvo di Puglia ed il padrone di casa Vincenzo Germinario hanno potuto nuovamente incontrarsi, continuando quel lungo percorso comune che caratterizzerà le quattro Feste Patronali negli anni a venire.L'idea comune è quella di non perdere di vista l'obiettivo comune: non creare contrasti, lavorare uniti alle organizzazione dei festeggiamenti dei Santi Patroni e farlo scambiando opinioni, consigli e supportarsi anche logisticamente.Un percorso virtuoso di cui Francesco Cassano è uno dei fautori. Stop agli inutili ed anacronistici campanilismi, ma lavoro comune guidato solo dalla fede e dalla devozione nell'ambito di una piccola diocesi che non può davvero dividersi.Don Tonino ne sarebbe orgoglioso.