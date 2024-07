I bimbi e le bimbe di Giovinazzo "imparano la bellezza"

Powered by

C'è una novità assoluta nell'organizzazione degli eventi preliminari alla Festa Patronale in onore died è costituita dalla presenza di unche nelle ultime settimane sta organizzando eventi a misura di bambine e bambini.Ieri, domenica 14 luglio, si è concluso il terzo appuntamento ad essi dedicato e si è trattato di un momento di grande crescita personale di piccole e piccoli. A guidarli l'architettache per due ore ha permesso loro di esprimere tutta le creatività con disegni liberi e creativi all'interno del meraviglioso scrigno della chiesa della Madonna di Costantinopoli, grazie al supporto dell'omonima confraternita guidata dal Prore Carmine Palermo e dal suo vice Michele Lobasso.I bimbi e le bimbe hanno cosìrespirandola grazie alle piccole e fondamentali nozioni di una professionista del settore. Ne è venuto fuori un evento davvero apprezzato dalle famiglie, consce che attraverso questi percorsi si possa introiettare nella vita di giovanissimi non solo spirito critico e curiosità, ma anche un legittimo desiderio di bellezza artistica, nelle sue forme più pure. Solo così, probabilmente, ci assicureremo società del domani migliori.