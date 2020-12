Salgono a 176 gli attualmente positivi a Giovinazzo

LA SITUAZIONE PUGLIESE

La curva dei contagi a Giovinazzo sembra appiattirsi.È quanto emerge dall'aggiornamento dei dati forniti dal Comune di Giovinazzo dopo la comunicazione periodica della Prefettura di Bari. Attualmente nella nostra cittadina ci sonoun numero superiore di una unità rispetto a quello fornito nella giornata di giovedì 10 dicembre.In totale sono, mentre in 312 hanno contratto il virus dal principiare della seconda ondata. I morti per il virus sono stati 6: l'ultima era la più giovane, aveva 63 anni, mentre la prima, deceduta il 26 marzo scorso, era il più anziano, deceduto a 91 anni.A testimonianza dell'appiattimento della curva dei contagi c'è il dato che va dal 30 novembre ad oggi, 12 dicembre. A quella data, a Giovinazzo c'erano 174 positivi, oggi ce ne sono 176., ma da allora la curva ha puntato verso il basso. Di poco, ma la tendenza è all'appiattimento.Sarebbe folle, lo scriviamo chiaramente, pensare che tutto sia finito e che le festività natalizie possano valere come un liberi tutti. Impossibile solo immaginarlo. Massima dev'essere la prudenza perché a gennaio potremmo trovarci in una nova drammatica fase pandemica. Ci sono ancora troppi ricoverati in Puglia, anche in terapia intensiva ed ogni giorno siamo costretti a scrivere di diversi decessi in regione. E l'arrivo di circa 30mila persone che vivono al nord della penisola non lascia tranquilli in alcun modo.Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati nuovi 1813 nuovi contagi su 11223 tamponi effettuati, pari al 16,15% del totale. Un dato nuovamente inquietante, nonostante alcune rassicurazioni regionali. Sono stati anche registrati altri 34 decessi: 12 nel barese, 10 nel tarantino, 9 nel foggiano, 2 nel leccese, 1 nel brindisino.In Puglia ci sono attualmente 49991 positivi al Sars CoV2, dei quali ben 48209 si curano a casa. Diminuiscono i ricoveri in ospedale di 5 unità, con 1595 pazienti che si trovano nei reparti Covid pugliesi. Di questi 187 lottano in terapia intensiva, anche questo dato in discesa, ma non sappiamo se per decessi o miglioramenti.Buone notizie sul fronte guariti: