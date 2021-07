Sale il numero dei positivi al Covid in Puglia. Nessun decesso nelle ultime ore

Nessun decesso



Il dato di Giovinazzo aggiornato

In Puglia ci sono attualmente59 in più rispetto al sabato. Un dato che certifica inesorabilmente l'inversione di tendenza emersa con chiarezza negli ultimi giorni. Di questi, 1683 persone si stanno curando a casa e 75 sono i ricoverati (+1), mentre in terapia intensiva lottano 8 pazienti.Nelle ultime ore sono stati registrati, pari all'1,89% del campione totale, sintomo di una risalita lenta e costante delle infezioni. I nuovi casi sono così suddivisi:26 Area Metropolitana di Bari14 Provincia di Brindisi11 Provincia di Lecce8 Provincia di Taranto3 Provincia di Foggia3 Provincia Bat2 casi fuori regione3 casi di provenienza non notaDall'inizio della pandemia in Puglia si sono ammalate 254196 persone, pari al 9,15% del totale dei test rinofaringei effettuati, e 245779 sono coloro i quali sono riusciti a guarire (11 i guariti nelle ultime ore). Questo il riepilogo dei contagi per ciascuna provincia pugliese:95379Area Metropolitana di Bari45261 Provincia di Foggia39612 Provincia di Taranto27209 Provincia di Lecce25632 Provincia Bat19897 Provincia di Brindisi827 residenti fuori regione379 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi sul territorio regionale. Le vittime pugliesi del Covid-19 sono dunque 6659 e 2277 di esse risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Sarebbero 3 gli attualmente positivi al Covid-19 sul territorio giovinazzese, ma il dato dovrebbe essere aggiornato nelle prossime ore dopo i tamponi che saranno effettuati su altri soggetti in quarantena fiduciaria. Da inizio pandemia sono 1235 i residenti contagiati, 1215 i guariti e 17 le vittime.