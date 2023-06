Sagra del pesce fritto a Giovinazzo: TUTTE LE FOTO

13 foto Sagra del pesce fritto 2023

I giri in barca al mattino, poi la paura del maltempo che sembrava incombere, infine la tranquillità con lache in Cala Porto ha concluso lagiunta alla sua terza edizione, svoltasi ieri, 24 giugno.L'hanno organizzato nuovamente la manifestazione dopo la grande paura degli anni del Covid. E, secondo quanto appreso dagli organizzatori, la Festa del Mare a Giovinazzo è ampiamente riuscita. Una festa che ha saputo coniugare la cultura, con la scoperta in barca del patrimonio architettonico e storico della cittadina adriatica, e la valorizzazione del patrimonio culinario locale, grazie anche all'intervento di attività commerciali private.La musica degli intramontabiliha poi fatto cantare i presenti, suggellando la riuscita di una rassegna che intende far avvicinare la gente comune all'elemento mare, portando conoscenza e amore per il nostro grande compagno di viaggio.È stata festa, nonostante il Maestrale incalzante, e lo è stata per tutti coloro i quali vi hanno preso parte, ricompensando gli sforzi degli organizzatori. Noi, ieri sera eravamo in Cala Porto e qualche scatto lo abbiamo realizzato. Ciò che vi proponiamo è il nostro fotoracconto.