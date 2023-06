Il 24 giugno a Giovinazzo c'è la "Festa del Mare"

Le associazioniorganizzano la tradizionale "Festa del Mare" che si svolgerà sabato 24 giugno in Cala Porto. Un evento giunto alla sua terza edizione, dopo una lunga sosta dovuta alle restrizioni legate alla pandemia.Questa festa ha come scopo la sensibilizzazione verso temi ambientali legati all'ambiente marino e la trasmissione del rispetto verso il mare, oltre alla possibilità di conoscere e poter provare i tradizionali gozzi locali, potendo ammirare la nostra costa dalle imbarcazioni.La manifestazione si svolge in collaborazione con l'Amministrazione comunale e il Gal Fior d'Ulivi, ANMI Giovinazzo e non per ultimi con la collaborazione di MARE MI e di Parisi Park.Questo il programma completo:- ore 10,00 – cerimonia dell'alza bandiera a cura dell'ANMI Giovinazzo, a seguire giri turistici gratuiti per tuttiin barca; distribuzione di piccoli gadget per i bambini che parteciperanno fino alle ore 12,30.Le attività riprenderanno nel pomeriggio a partire dalle ore 18,00, con la deposizione di una corona in mare a cura dell'ANMI Giovinazzo. A seguire, riprenderanno i giri turistici gratuiti con i tradizionali gozzi.A partire dalle ore 20,00 "Sagra del pesce fritto" in collaborazione con MARE MI dove poter degustare la tradizionale frittura di pesce e panini con specialità di mare; il tutto sarà allietato da musica dal vivo.