Giri in barca e Sagra del pesce fritto: a Giovinazzo c'è la Festa del Mare

Amore e rispetto per il mare, scoperta delle bellezze paesaggistiche e architettoniche di Giovinazzo viste da un'altra prospettiva, valorizzazione dei prodotti locali che vengono dal mare.Questo e molto altro sarà laorganizzata dalle associazioniche si svolgerà oggi, sabato 24 giugno, in Cala Porto.Di seguito vi proponiamo il programma completo:– cerimonia dell'alza bandiera a cura dell'ANMI Giovinazzo, a seguire giri turistici gratuiti per tuttiin barca; distribuzione di piccoli gadget per i bambini che parteciperanno fino alle ore 12,30.Le attività riprenderanno nel pomeriggio a partire dallecon la deposizione di una corona in mare a cura dell'ANMI Giovinazzo. A seguire, riprenderanno i giri turistici gratuiti con i tradizionali gozzi.A partire dalle ore 20,00in collaborazione con MARE MI dove poter degustare la tradizionale frittura di pesce e panini con specialità di mare; il tutto sarà allietato da musica dal vivo.Per chi viene da fuori il consiglio è di lasciare le auto all'area mercatale lungo la ex statale 16 adriatica (a nord) ed all'ex punto di primo intervento (verso sud).