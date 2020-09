"Grafica_Mente", si chiude stasera all'Istituto Vittorio Emanuele II

La Collettiva di arte contemporanea, proposta dall'Associazione Culturalein esposizione nella, è visitabile in questo weekend in cui è in corso la Notte Bianca della Poesia. L'iniziativa di arti pittoriche e grafiche, dal contenuto molto interessante da "leggere artisticamente", chiuderà lunedì 7 settembre. In mostra nella Collettiva quattordici artisti, ognuno dei quali ha proposto tre opere proponendosi nel suo linguaggio stilistico che lo contraddistingue.La nostra visita alla Collettiva è stata piacevole, abbiamo compiuto un tuffo nella grafica e nella pittura creativa intrisa di significati, studio, ricerca, emozioni e ricordi. I quattordici artisti in mostra hanno raccontato il loro " immaginario fantasioso" ricco dell'armonia dei colori e degli elementi ritratti nelle opere esposte :A coordinare l'associazione culturale, attiva da dieci anni e con sede a Bitonto, c'è il poeta ed artista, versatile e creativo, Damiano Bove fondatore di Mò Heart. L' associazione propone sul territorio l'arte in tutti i suoi linguaggi, a trecento sessanta gradi: musica, danza, arte, poesia e reading letterari.«La mostra "Grafica-Mente" si chiude con una buona attenzione di pubblico e di critica -ci ha detto l'artista Bove -. Grazie ai colori della Collettiva gli artisti hanno raccontato del loro mondo emozionale nascosto che ha attratto il pubblico. I visitatori si sono mostrati interessati sia all'arte contemporanea espressa nella nostra Collettiva sia alla storica struttura qual è l' Istituto Vittorio Emanuele. Ho fatto da cicerone, ho raccontato quello che sapevo sullo splendido immobile che nel passato è stato convento dei Domenicani, luogo incantevole che ci ha ospitato grazie all'impegno del delegato Nicola De Matteo. L'antica struttura ha catturato l'attenzione di visitatori giunti anche da fuori Giovinazzo. Il pubblico è stato attento e rispettoso delle norme anti covid con il distanziamento e l'uso della mascherina. È stata un'esperienza positiva per tutti gli artisti soddisfatti per l'attenzione ricevuta».La Collettiva "Grafica-Mente", che si potrà visitare gratuitamente nelle serate del weekend dalle ore 20.00 alle ore 22.30, chiuderà lunedì 7 settembre.